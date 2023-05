Es un hecho: The Cure confirma su segunda visita a Chile para este año

Luego de adelantar su visita a Sudamérica, Robert Smith, líder de The Cure, confirmó qué países formarán parte de su próximo tour, donde Chile se incluye en la lista.

"2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay", escribió el autor de "Just Like Heaven" en su cuenta de Twitter, añadiendo que próximamente habrán más detalles ya que las negociaciones "están llevando más de lo que pensaba".

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY... BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD... MORE DETAILS WHEN THEY EXIST... ONWARDS X