¿Llegarán a Chile?: The Cure confirma gira en Sudamérica

Como parte de su gira mundial, The Cure llegará a Sudamérica, según confirmó Robert Smith, líder y voz de la banda británica.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de "Pictures of You" anunció que los detalles para "los shows en México y siete de los doce estados soberanos en Sudamérica" llegarán a finales de este mes.

PS. DETAILS OF SHOWS IN MEXICO AND SEVEN OF THE TWELVE SOVEREIGN STATES OF SOUTH AMERICA BEFORE THE END OF THE MONTH... #ShowsOfALostWorld2023