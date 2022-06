Ex miembro de Los Wachiturros cambió su vida y ahora es pastor evangélico

Lucas Caballero logró fama internacional siendo un adolescente. Hace 11 años, con el apodo de "Kaká", invitó a todo el mundo a "tirarse un paso" y llegó al éxito como integrante del grupo musical Los Wachiturros. Ahora, su vida dio un giro de 180 grados.

"No me sentía feliz, sentía que algo me faltaba (...) No le encontraba sentido a la vida ni a todo lo que hacía", dijo en conversación con el canal El Trece, donde contó su cercanía a la religión como pastor evangélico.

Dando detalles sobre su vida, reveló que sufrió bullying desde pequeño, la música lo sacó de la pobreza, pero también lo hizo encontrarse con las drogas. "Tuve adicciones, probé de todo", reconoció.

"Llegué a tocar fondo. Estaba lastimando a toda la gente que me rodeaba y dije 'no, basta, no quiero más esto en mi vida'", señaló. Luego decidió retirarse de la banda y enfocarse en lo religioso: "Trato de dar un mensaje a los jóvenes de esta generación".