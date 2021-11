Christina Aguilera vuelve a los Grammy Latinos tras dos décadas

La cantante estadounidense Christina Aguilera se presentará en los Premios Grammy Latinos 2021, en su regreso a la ceremonia después de dos décadas.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció que Aguilera estará en el evento para interpretar su single "Pa mis muchachas" junto a Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso.

Además de Aguilera, la ceremonia tendrá las actuaciones de Paula Arenas, Rubén Blades, Nella, Ozuna, Danna Paola, C. Tangana, Omar Apollo, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Antonio Carmona, Diego del Morao, Israel Fernández, Pablo Alborán, Bad Bunny, Alejandro Fernández, Juanes, Maná y miembros de Café Tacvba.

Los Grammy Latinos 2021 se entregarán el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y los artistas chilenos Mon Laferte, Paloma Mami y Gepe están dentro de los nominados al gramófono.

.@iambeckyg @nathypeluso @naikinai19… You ready?! @LatinGrammys here we come!!

I’m so excited to perform “Pa Mis Muchachas” with these talented women & can’t wait for you to see the other surprises we have for you 👀❤️ #LatinGRAMMY pic.twitter.com/a5xGC8hGhY