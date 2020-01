Billie Eilish arrasó en los Grammy 2020

Llegó como una de las favoritas y confirmó su arrastre en la ceremonia de los Grammy 2020: Billie Eilish se llevó la mayor cantidad de premios la noche del domingo en Los Angeles.

La 62ª edición de los Grammy estuvo marcada por la emoción tras la muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant, con un minuto de silencio y diversos homenajes durante las tres horas y media de la fiesta de la música.

Billie Eilish ratificó su popularidad durante la última temporada y se impuso en Álbum del Año por su debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Canción del Año y Grabación del Año por "Bad Guy", Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Pop Vocal.

En tanto, Lizzo se llevó tres de los ocho Grammy a los que postulaba, entre ellos Mejor Actuación Pop Solista por "Truth Hurts".

Otros ganadores fueron Rosalía que triunfó como Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino por "El Mal Querer", Tool en Mejor Actuación Metal por "7empest" y Mejor Álbum Rock fue para "Social Cues" de Cage The Elephant.

Revisa los ganadores de las categorias más importantes de los Grammy:

GRABACIÓN DEL AÑO

"Bad Guy" — Billie Eilish



ÁLBUM DEL AÑO

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" — Billie Eilish

CANCIÓN DEL AÑO

"Bad Guy" — Billie Eilish

MEJOR NUEVO ARTISTA

Billie Eilish



MEJOR ACTUACIÓN POP SOLISTA

"Truth Hurts" — Lizzo

MEJOR ACTUACIÓN POP DÚO/GRUPO

"Old Town Road" — Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" — Billie Eilish

MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL VOCAL

"Look Now" — Elvis Costello and The Imposters

MEJOR ACTUACIÓN ROCK

"This Land" — Gary Clark Jr.

MEJOR ACTUACIÓN METAL

"7empest" — Tool

MEJOR CANCIÓN ROCK

"This Land" — Gary Clark Jr.

MEJOR ÁLBUM ROCK

"Social Cues" — Cage The Elephant

MEJOR ÁLBUM MÚSICA ALTERNATIVA

"Father Of The Bride" — Vampire Weekend

MEJOR ACTUACIÓN R&B

"Come Home" — Anderson .Paak feat. André 3000

MEJOR ACTUACIÓN R&B TRADICIONAL

"Jerome" — Lizzo

MEJOR CANCIÓN R&B

"Say So" — PJ Morton feat. JoJo

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMORÁNEO

"Cuz I Love You (Deluxe)" — Lizzo

MEJOR ÁLBUM R&B

"Ventura" — Anderson .Paak

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

"#Eldisco" — Alejandro Sanz

MEJOR ÁLBUM ROCK, URBANO O ALTERNATIVO LATINO

"El Mal Querer" — Rosalía

MEJOR ÁLBUM LATINO TROPICAL

"Opus" — Marc Anthony

"A Journey Through Cuban Music" — Aymée Nuviola

PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Finneas ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?")

MEJOR VIDEO MUSICAL

"Old Town Road (Official Movie)" — Lil Nas X and Billy Ray Cyrus

MEJOR VIDEO MUSICAL

"Homecoming" — Beyoncé