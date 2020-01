Premios Grammy dedicaron un minuto de silencio a Kobe Bryant

La música tampoco quiso restarse de los tributos al legendario basquetbolista Kobe Bryant, fallecido este domingo en un trágico accidente en helicóptero.

Es por eso que en el inicio de la ceremonia "Premiere", en la que se entregan la mayoría de las categorías, se realizó un minuto de silencio en memoria del deportista.

Fue el propio presidente de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., quien lideró el homenaje pidiendo un momento de reflexión a los presentes en el Staples Center.

"Como muchos de ustedes saben, perdimos a Kobe Bryant en un trágico accidente de helicóptero hoy temprano. Ya que estamos en su casa, les pido que nos unamos en un minuto de silencio", pidió el productor musical.

La entrega de los premios Grammy se realiza en el Staples Center, recinto multiuso de Los Ángeles que es utilizada como la sede de Los Angeles Lakers, el equipo de la NBA donde brilló Bryant.

the grammys honoring kobe bryant at the premiere show pic.twitter.com/W3WBR8NQyN