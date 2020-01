Alicia Keys y Boyz II Men homenajearon a Kobe Bryant en los Grammy

En el inicio de la premiación de los Grammy 2020, la anfitriona de la cita Alicia Keys realizó un emotivo homenaje a Kobe Bryant, el ex basquetbolista estadounidense que falleció este domingo.

Keys, visiblemente emocionada, expresó: "Para ser honesta con ustedes, todos estamos sintiendo una tristeza loca en este momento porque hoy, Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdieron un héroe".

"Estamos literalmente parados aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant", dijo la cantante en referencia al Staples Center, el recinto que recibe a Los Angeles Lakers (equipo de Bryan) y que es el lugar de los Grammy de este año.

"En este momento, Kobe y su hija Gianna y todos los que se han perdido trágicamente hoy están en nuestros corazones", declaró Keys antes de regalar una versión de "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" junto a Boyz II Men.