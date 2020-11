Cami y su nominación al Grammy: "Nunca se me cruzó por la cabeza"

La cantante chilena Cami sostuvo que nunca pasó por su mente el conseguir una nominación a los premios Grammy, luego de que su disco "Monstruo" fuese elegido para competir en la categoría de Mejor álbum de rock latino alternativo.

"Nunca se me cruzó por la cabeza. No me lo esperaba. Para mi no habían posibilidades porque este año no me nominaron al Latin Grammy y pensé que no", dijo a Cooperativa la voz de "BIG BANG".

En los máximos premios de la industria musical Cami competirá, entre otros, con el argentino Fito Páez y los puertorriqueños de Cultura Profética, a quienes asegura admirar. "Yo crecí con Fito Páez y Cultura Profética. En mi cabeza aún no caigo en cuenta de que estoy nominada con esta calidad de artistas, no lo entiendo muy bien", detalló.

Respecto sus posibilidades, la nacional aclaró que si bien "lo agradecería mucho", el ganar "no es algo que me quite el sueño". "Además, no tengo posibilidades", recalcó.

"Ahora estoy muy emocionada y agradecida, y con ganas de que en un futuro haya más artistas de mi generación y más mujeres involucradas", fue el deseo final de Cami.

La ceremonia de entrega de los premios Grammy se realizará el 31 de enero de 2021.