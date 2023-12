Green Day lanza su último single inspirado en las borracheras, "Dilemma"

La prolífica banda estadounidense Green Day presentó su nuevo sencillo "Dilemma" de su próximo álbum a estrenar "Saviors".

El tema se presenta con una confesión de Billie Joe Armstrong sobre las adicciones, mientras canta de cara plantada en el piso después de una borrachera.

"Bienvenido a mis problemas, no es una invitación, este es mi dilema", introduce el tema con una melancólica progresión de acordes, para después arrancar con ritmo y guitarras.

Correponde al tercer sencillo del nuevo álbum, después de haber sido publicadas "The American Dream Is Killing me" y "Look Ma, No Brains!".