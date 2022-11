Harry Styles recibió un proyectil en su ojo durante concierto

Mientras se despedía de sus fanáticos en su concierto en California, el artista Harry Styles recibió un proyectil en su ojo sobre el escenario.

El momento quedó registrado en diversos videos de asistentes que muestran a Styles saludando al público cuando de repente recibió un golpe en su ojo izquierdo la noche del lunes.

Pese al proyectil, el cantante siguió saludando y también pudo seguir cantando, pese a que se veía visiblemente afectado y con su ojo izquierdo cerrado.

