Hermana de Amaia Montero da detalles de su salud tras preocupante foto

Hace unos días la cantante española Amaia Montero publicó una fotografía en la que aparecía demacrada, preocupando a sus seguidores.

De inmediato varios medios ibéricos comenzaron a especular sobre el estado de salud de la ex La Oreja de Van Gogh ya que su posteo inicial incluía la frase "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

El programa "Espacio Público" logró hablar con Idoia Montero, hermana de la artista, quien entregó algunos detalles sobre la situación. "Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada", dijo reservadamente, aunque agradeció a los cantantes que están apoyando a Amaia, confirmando que algo le sucede a su hermana.

La incertidumbre es tal que Marcelo Vaccaro, mánager para América de Amaia Montero, dijo al programa "Fiesta" que no había sido capaz de comunicarse con la artista en los últimos días y descartó que esto se trate de "una estrategia de marketing".

Vaccaro también reveló que, tras la publicación de Montero, recibió una llamada de la artista a las 4:00 de la madrugada y que no pudo contestar. Desde entonces no ha podido contactarla.

En tanto las redes sociales de Amaia Montero se siguen actualizando: su última publicación fue hace cuatro día y estaba relacionada a su nuevo tema "La boca del lobo" junto a René Pérez.