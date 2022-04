J Balvin cancela gira por EE.UU. y culpa a la pandemia

Mientras la industria de la música se encuentra viviendo un sólido momento en Estados Unidos, el reggaetonero J Balvin anunció la suspensión de su gira por ese país a causa de "desafíos de producción imprevistos" relacionados con la pandemia del Covid-19.

"El Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la dificil decisión de posponer la gira", indicó.

"Me siento agradecido por todo su amor y apoyo y a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta", señaló el colombiano en un mensaje en español e inglés.

El intérprete manifestó que junto a su equipo trabaja en cada detalle y que espera en las "próximas semanas" dar a conocer las nuevas fechas de la gira estadounidense, para la cual las entradas seguirán valiendo.

El tour "José", anunciado el septiembre del año pasado, iba a concluir el próximo 4 de junio en San Juan, Puerto Rico, tras una ruta que incluía las principales ciudades estadounidenses, además de las canadienses Montreal y Toronto.