Jisoo de Blackpink estrena "Me", su ansiado debut como solista

Jisoo, integrante de Blackpink, debutó como solista con "Me", un mini álbum que marca uno de los estrenos más esperados para los seguidores del K-pop.

El EP tiene dos canciones: "Flower", que ya cuenta con vídeo musical y ya es tendencia en YouTube, y "All Eyes On Me", que da título al mini álbum.

La protagonista del drama "Snowdrop" fue la última del grupo en lanzarse en solitario, con Jennie siendo la primera y estrenando su single "Solo" en 2018; Rosé con su mini álbum "On The Ground" de 2021; y Lisa, que arrasó con "Lalisa" el mismo año que su compañera.