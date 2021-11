De Jadue a Artés: Jorge González entrega sus definiciones políticas

El cantautor Jorge González reapareció en televisión para comentar ampliamente el actual panorama político y social de Chile y para revelar su preferencia de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.

En entrevista con "Mentiras Verdaderas", el músico nacional aseguró que "me atreví a estar acá para contarle a la gente que voy a votar por Artés. Prefiero un Mujica que un Bolsonaro".

"Me gusta la visión que tiene él (Artés) de la importancia de ubicar a la figura femenina en la sociedad y reconocerla. Porque el comunismo y la derecha no la aceptan mucho, la miran como la compañera del hombre y no es solo eso. Son personas pensantes, creyentes y sintientes y nos estamos perdiendo su aporte por el machismo", argumentó González sobre su apoyo al candidato de Unión Patriótica.

Si bien no conoce en persona a Eduardo Artés, el ex Los Prisioneros confesó que le gustaría haber sido parte de su campaña porque "es el único representante de la izquierda". "Me llama la atención que no le den pelota, si no lo inflan es porque es bueno, porque les da miedo", complementó.

Pese a que su candidato en las elecciones primarias fue Daniel Jadue, González indica que no dará su voto a Gabriel Boric pese a pertenecer a la misma coalición política. "Boric no me llena, lo encuentro un poquito yellow (amarillo). También le falta calle", dijo sobre el candidato del Frente Amplio.

"Lo de Boric es como en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, pero sigue siendo tuerto. Aunque peor es Kast. En segunda vuelta habría que votar por el mal menor, por Boric", puntualizó la voz de "¿Por qué no se van?".

Sobre lo que ocurra después de la elección, González cree que no debería haber motivos para alarmarse: "No hay que preocuparse de que quede la cagá, porque ya quedó. Está es la cagá, no puede ser peor que esto", cerró el artista.