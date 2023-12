Kanye West sampleó "Everybody" de los Backstreet Boys y no pidió permiso

Ya es conocido que el controvertido artista Kanye West suele empujar límites en su música tanto como en sus declaraciones, pero la nueva hazaña artística que involucra a Backstreet Boys ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Este martes, el rapero develó las nuevas canciones de su nuevo disco "Vultures" en una fiesta de escucha en conjunto con el rapero Ty Dolla $ign, pero hubo una pista que destacó por sobre todas las reproducidas.

El intérprete tomó prestado y arrancó la canción exactamente con una interpolación del mismo famoso estribillo del tema publicado originalmente en 1997 por el quinteto, "Everybody", y tituló su creación con el mismo nombre.

Surge la duda de que si "Ye", quien tituló su creación de la misma manera, pueda sufrir consecuencias legales tras no pedir permismo para su inspiración, pero la verdad es que perfectamente, el rapero podría salirse con la suya.

Kanye West previews “Everybody” from his upcoming album with Ty Dolla Signpic.twitter.com/WiJZjHeOCM — No Jumper (@nojumper) December 9, 2023

¿Por qué Kanye West no arriesga demanda por derechos de autor?

De acuerdo al sitio especializado en espectáculos Variety, la canción del artista no ha sido estrenada aún y no ha generado ingresos. Por lo tanto, Kanye West puede tocarla en público y no supondría una violación de los derechos de autor.

Además, es extracto ocupado por el West simplemente está regrabado con otras voces y en ese caso, solo se requiere el permiso del editor, no de la discográfica responsable.

Cabe señalar que los Backstreet Boys no son autores de la canción ya que no la escribieron, ya que es conocido que el famoso compositor y productor musical sueco, Max Martin, tiene las regalías y hasta el momento, no se ha pronunciado en su contra.