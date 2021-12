Las canciones más escuchadas en Spotify según generación de chilenos

La plataforma Spotify sigue revelando lo más consumido durante 2021 y ahora fue el turno de una recopilación de las canciones más escuchadas en Chile según la generación.

Los datos de #Mi2021EnSpotify en el país este año dicen que Bad Bunny sigue su reinado entre las generaciones más jóvenes, su hit "Yonaguni" fue la canción más escuchada por usuarios entre 16 y 24 años y su canción "DÁKITI" se quedó en el primer lugar entre los usuarios entre 25 y 44 años.

En los segmentos de más edad es The Police junto a otros artistas, principalmente de la década de los 80, son quienes se llevan las preferencias. La canción "Every Breath You Take" se posicionó como la más escuchada en los segmentos de 45 a 54 años y también de los mayores de 55 años.

Los tracks más escuchados por chilenos entre 16 a 24 años:

Bad Bunny - Yonaguni

Juhn, Myke Towers - Bandido

Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin - Fiel

Bad Bunny, ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

Rauw Alejandro - Todo De Ti

Sech - 911

Ak4:20 - Skyline

Myke Towers - Explícito

Bad Bunny - TE MUDASTE

Los tracks más escuchados por los chilenos entre 25 y 44 años en 2021:

Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

Juhn, Myke Towers - Bandido

Jhay Cortez, Los Legendarios, Wisin - Fiel

Bad Bunny - Yonaguni

Bad Bunny, ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE

Boza - Hecha Pa' Mi

Rauw Alejandro - Todo De Ti

Myke Towers, Sebastian Yatra - Pareja Del Año

J Balvin, Maria Becerra - Qué Más Pues?

KAROL G - BICHOTA

Los tracks más escuchados por los chilenos entre 45 y 54 años en 2021:

The Police - Every Breath You Take

Foreigner - I Want to Know What Love Is - 1999 Remaster

a-ha - Take on Me

Maluma - Hawái

The Weeknd - Blinding Lights

Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

Soda Stereo - Cuando Pase el Temblor

Rauw Alejandro - Todo De Ti

Soda Stereo - Persiana Americana

Queen - Another One Bites The Dust - Remastered 2011

Los tracks más escuchados por chilenos mayores de 55 años en 2021:

The Police -Every Breath You Take

Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain

José Luis Perales - ¿Y cómo es él?

Bee Gees - How Deep Is Your Love - From "Saturday Night Fever" Soundtrack

Foreigner - I Want to Know What Love Is - 1999 Remaster

Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

Camilo Sesto - ¿Quieres Ser Mi Amante?

Eagles - Hotel California - 2013 Remaster

Chicago - If You Leave Me Now

Chris de Burgh - The Lady In Red