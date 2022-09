El cantante Johnny Rotten, ex líder del grupo Sex Pistols, no quiso quedarse ajeno al fallecimiento de su monarca, la Reina Isabel II, y se expresó en redes sociales. Contrario a su trabajo en la banda punk, cuando fue muy crítico de la corona, ahora Rotten se limitó a lamentar la partida de la autoridad. "Que descanse en paz, que se haga victoriosa", indicó citando el himno "God save the Queen", la misma canción que parodió a fines de los 70.

