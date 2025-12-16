Las estrellas invitadas para la despedida de Walter Montillo
Publicado:
Fotos Destacadas
Claudio Bravo compartió con cadetes de Coquimbo Unido y recibió la camiseta del campeón
Los 10 mejores equipos del mundo en 2025 según el ranking de la IFFHS
La visita del Presidente electo y su equipo a La Moneda
Fotos Recientes
Presidente inauguró parque de la Alegría en Renca: "Los espacios públicos son de todos"
Lucas Cepeda mostró sus románticas vacaciones con Steffi Elizondo
PSG alzó el título de la Copa Intercontinental a costa de Flamengo en Catar
En la previa del partido de despedida para el volante argentino Walter Montillo, repasamos las estrellas invitadas que dirán presente este martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados