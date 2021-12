Los Charros de Lumaco presenta demanda contra Kast

El grupo Los Charros de Lumaco está preparando un par de acciones civiles por el uso inapropiado de su marca durante la campaña del candidato José Antonio Kast.

"El señor José Antonio Kast y su equipo son cómplices del delito de usurpación de marca", aseguró Marcio Toloza, fundador y dueño de la marca de Los Charros de Lumaco mediante un comunicado.

Además el músico apuntó contra la agrupación responsable de grabar el tema "Cómo dejar de amarte" con una letra modificada para el candidato de la derecha, a quienes acusó de hacer "lucro de la marca".

"Hay dos afiches donde este grupo se presentó como Los Charros de Lumaco en Valdivia y otro donde sale mi marca en un evento de José Antonio Kast. Es una marca registrada y no se puede lucrar sin autorización mía", expresó Toloza en conversación con Cooperativa.

Si bien el artista asegura que sí se contactaron con él desde el comando de Kast para pedir autorización para el uso del tema, él se negó: "Me llamaron del comando de Kast y yo fui tajante en decirles que no me presto para juegos de políticos chantas y ladrones, porque no son otra cosa".

Las acciones civiles serán presentadas por el equipo de abogados de Marcio Toloza contra el grupo que actuó como Los Charros de Lumaco y contra quienes los contrataron para la campaña.

"Es el momento de decir basta. Durante toda la campaña estos señores fueron presentados en actos públicos como Los Charros de Lumaco. La marca está debidamente registrada y por resolución judicial soy el único autorizado para emplearla", cerró Marcio Toloza.