Los particulares requisitos para comprar entradas de Daddy Yankee que son furor en redes sociales

Desde que Daddy Yankee anunció su despedida con una gira que incluye un paso por Chile, los fanáticos del "Big Boss" han pedido "requisitos" para quienes quieran comprar una entrada.

El éxito del puertorriqueño a principios de los 2000 ha hecho que una generación, hoy tiene entre 30 y 40 años, se haya volcado a las redes sociales para pedir que los "centennials" no se apropien de entradas.

El éxito de ventas de los shows de Bad Bunny y Karol G, con un público más cercano a jóvenes menores de 25 años, ha motivado a sugerir requisitos para poder comprar entradas, entre ellos haber escuchado música en pendrive MP3, haber visto a la Universidad de Chile ganarle a Colo Colo en el Monumental, haber tenido cuenta en Fotolog o haber usado MSN.

Si no usaron fotolog, no descargaron música por ares, no han reproducido música en el PC de winnap, si no han usado reproductor MP3, si no fueron pokemones, si no han visto el recitazo en vivo cuando vino al festival de viña 2006 mejor no vayas 😂😂 #daddyyankee pic.twitter.com/oZkvAGW2kj