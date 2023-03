Louis Tomlinson compartió un vistazo a su documental "All Of Those Voices"

A pocos días de su estreno, Louis Tomlinson compartió un adelanto de "All Of Those Voices", documental en el que mostrará el proceso creativo detrás de "Walls", su primer álbum en solitario, y cómo fue embarcarse en una gira mundial tras su lanzamiento.

"Siempre había estado en mi mente que sería genial si no fuéramos solo una boy band estándar a la que le dan las canciones y las cantan, que tal vez deberíamos escribir nuestras propias canciones porque podría ser burbujeante para nosotros y podíamos conseguir la atención de la gente", comienza narrando el intérprete de "Fearless" en el clip, acompañado de viejos vídeos junto a sus compañeros de One Direction.

El cantante oriundo de Doncaster, Inglaterra, continúo recordando cómo fue escribir sus propias canciones en el grupo, asegurando haber sentido "tener el control" de sí mismo: "Me di cuenta que podíamos tomar algunas de nuestras decisiones y ese fue el primer momento en el que sentí propiedad de lo que hacíamos, fue más poderoso de lo que me hubiera sentido si hubiera cantado esos versos en el pasado".

"Cuando pienso en lo orgulloso que estoy de One Direction, lo veo como algo más colectivo, pero si hablara de lo que me hace más orgulloso como individuo en esa banda, es definitivamente tener la mayor cantidad de créditos de escritura. Me hizo sentir que era importante para la banda y era lo que siempre quise cuando era joven", finaliza diciendo el músico de 31 años.

"All Of Those Voices", cuyo poster oficial muestra a Tomlinson en uno de sus conciertos en Chile, llegará a la gran pantalla el próximo miércoles 22 de marzo, contando aún con entradas disponibles en varias cadenas de cine.