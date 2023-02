Louis Tomlinson llegará al cine con documental sobre su último tour

Este miércoles, Louis Tomlinson anunció "All of Those Voices", documental que mostrará su primera gira mundial como solista que llegará a los cines el próximo 22 de marzo.

A través de sus redes sociales, el cantante de 31 años escribió: "Esto ha sido algo en lo que he estado trabajando durante años, estoy muy emocionado de finalmente sacarlo al mundo: 'All of Those Voices'", acompañado del cartel principal de la película, donde se incluye una fotografía del intérprete de "Written All Over Your Face" durante uno de sus conciertos en Chile.

This has been something I’ve been working on for years, I’m really excited to finally put it out into the world: https://t.co/9xGzYaDWTR pic.twitter.com/ZUs8bNo27p — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 8, 2023

"Lo he dicho un millón de veces, pero tengo la suerte de tener los mejores admiradores que un artista podría desear y, como siempre van más allá de mí, quería compartir mi historia con ustedes en mis propias palabras", continúo Tomlinson, que ya ha lanzado dos álbumes como solista: "Walls" (2020) y "Faith in The Future" (2022).

Las entradas para el documental, que aún no confirma su proyección en Chile, estarán disponibles a partir del 22 de febrero, según mencionó el exintegrante de One Direction en el anuncio.