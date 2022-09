Louis Tomlinson se sincera sobre enemistad con Zayn Malik: Aún "no supera" determinante discusión

Durante una autocrítica entrevista, el exintegrante de One Direction y actual músico independiente Louis Tomlinson se refirió a los sentimientos encontrados producidos al hablar sobre su excompañero de banda, Zayn Malik.

Tomlinson, quien ha tenido que enfrentar delicadas situaciones estos últimos años, como la muerte de su madre por leucemia en 2016 y de su hermana por sobredosis dos años más tarde, se sinceró con respecto a una acalorada discusión sucedida en Twitter dorante 2015, que terminó con ambos enemistados.

@Louis_Tomlinson remember when you had a life and stopped making bitchy comments about mine ? — zayn (@zaynmalik) May 6, 2015

"¿Recuerdas cuando tenías una vida y no hacías comentarios malévolos sobre mí?", le respondió Zayn a Louis después de lanzar un comentario público en la red social: "¿Te acuerdas cuando tenías 12 y creías que usar filtros de Mac eran geniales?

En conversación con el "Zach Sang Show", manifestó: "Podría estar equivocado, pero creo que dije, cuando me hiciste una pregunta similar (la última vez)... creo que dije que no creo que sea lo suficientemente maduro para superar lo que me frustró en esa relación", intodujo.

Es que Tomlinson no le tiene para nada mala sangre a su excompañero: "Ha habido numerosas veces en los últimos dos años en las que he pensado en él y he esperado que estuviera bien", declaró.

Sin embargo, y a pesar de que el intérprete de "Bigger Than Me" elogió su talento vocal, aceptó esperar que "con el tiempo" vuelvan a verse las caras. "Creo que sólo tenemos que toparnos porque ninguno de los dos tiene el número del otro. Supongo que tal vez las redes sociales podrían ser el camino".

Louis se abrió con el medio The Guardian anteriormente con respecto a las tragedias familiares: "Toda esa parte oscura en la que he estado, aunque suene estúpido decirlo, me ha dado la fuerza necesaria de vida porque eso es lo peor que me podía pasar y ya no hay más", expresó.