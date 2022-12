Luis Miguel volverá a los escenarios con gira "en grande" en 2023

A más de tres años de su último concierto, Luis Miguel está preparando lo que será su regreso a los escenarios en 2023.

Así al menos lo afirmó el empresario y cercano a "Sol de México", Carlos Bremer, quien reveló que conversó con él y le afirmó que está listo para realizar shows el próximo año.

"Hicimos el esfuerzo y lo logró, eso vino a traer un nuevo Luis Miguel, adorado por los jóvenes, y que revivieran sus canciones. Gracias a todo ese esfuerzo que él hizo pudo pagarle a la gente que le debía y quedar bien con todos los que había quedado mal", dijo Bremer en entrevista con Reforma.

"Ahora merece una segunda etapa. Me habló hace tres meses y me dijo que quiere volver en grande, que me va a platicar cuando esté listo para ver cómo podemos servir de algo", agregó el empresario que invirtió en la serie de su vida de Netflix.

"El reto es volver a hacer algo de primera. Él puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica", expresó Bremer.