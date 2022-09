MC Hammer anuncia visita a Chile en 2023

A través de Twitter, el rapero estadounidense MC Hammer anunció que estará en Chile en 2023, lo que marcará su primera vez en el país.

Respondiendo a un usuario sobre cuándo vendrá a Chile, el compositor de "U Can't Touch This" escribió "2023 Chile" junto a emojis de persona bailando y una llama.

No es la primera vez que el hombre de "Pump It Up" hace un guiño a Chile: en 2021 compartió un hilarante video editado por fanáticos en el que aparece el Profesor Rossa y Guru Guru bailando al ritmo de su hit "It's All Good".