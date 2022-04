Miley Cyrus no olvida: lanzará registros en vivo de sus shows en Sudamérica

La cantante estadounidense Miley Cyrus emitió una extensa declaración para mostrar su amor a Sudamérica tras su paso en marzo pasado y anunció que lanzará parte de los shows que ofreció en esta parte del mundo.

"La gira Attention por Sudamérica es una que nunca olvidaré. Es una de esas experiencias de 'simplemente tenías que estar allí'. Los fanáticos, el caos y el pandemónium. Las hermosas culturas de los países que visité. Los traicioneros viajes a veces. La pérdida de un amigo. Tanta vida vivida en solo 2 semanas", dijo la cantante, que pasó por Lollapalooza Chile el sábado 19 de marzo.

Además de contar que algunas canciones de su repertorio se agregaron estando en Sudamérica, Cyrus anunció que "para mostrar mi gratitud, quería darles una muestra de la gira lanzando seis canciones adicionales, incluida mi canción inédita 'You' y el medley de 'Mothers Daughter x Boys Don't Cry' con Anitta", que se realizó en Lollapalooza Brasil el 26 de marzo.

So much life lived in only 2 weeks. Songs like Mothers Daughter & Angels Like You were added in spontaneously (Angels was added in the night before the show inspired by the fans below my hotel room singing it all night long)