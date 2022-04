Miley Cyrus se contagió de Covid-19 en Sudamérica: "Definitivamente valió la pena"

Tras estar una semana en Sudamérica, incluido su paso por Chile, la estadounidense Miley Cyrus reveló que dio positivo a Covid-19.

A través de redes sociales, la intérprete de "Wrecking Ball" escribió que actuar en cuatro países, "tocando para 100.000 personas por noche y conociendo a cientos de fanáticos por día, las posibilidades de contraer Covid son bastante altas".

"Ahora tengo Covid-19, pero definitivamente valió la pena", dijo la estadounidense que también afirmó que se siente bien, aunque se perderá un evento a beneficio este domingo.

Cyrus recorrió Argentina, Chile, Colombia y Brasil a fines de marzo, encabezando festivales Lollapalooza y Estéreo Picnic. Además, su avión fue impactado por un rayo y debió aterrizar de emergencia en Paraguay.

