Muere a los 72 años John Hartman, baterista de The Doobie Brothers

Quien fue el responsable de entregar la percusión de los grandes éxitos setenteros de la banda estadounidense Doobie Brothers, John Hartman, falleció a los 72 años, acorde fue comunicado por la banda.

El miembro original y cofundador de los formados en San José, California estuvo con ellos entre 1970 y 1979 y lanzaron en conjunto temas como "Listen to the Music", "China Grove" y "Takin' It To The Streets", entre otros.

En su honor, los miembros sobrevivientes a través de la cuenta oficial de Instagram compartieron un obituario en su memoria. "Hoy estamos pensando en John Hartman, o Little John para nosotros", introdujeron.

"John fue un espíritu salvaje, un gran baterista y un showman durante su tiempo en los Doobies. ¡También fue un amigo cercano durante muchos años y una parte intrincada de la personalidad de la banda!", añadieron.

"Enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos en este difícil momento. Descanse en paz John", cerraron en la dedicatoria en honor a Hartman.