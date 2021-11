"Al amanecer": Hordatoj lanza su primer disco en nueve años

El rapero y MC Hordatoj estrenó su nuevo EP titulado "Al amanecer", su primera producción discográfica en nueve años.

La placa contiene seis canciones y líricas inspiradas en la realidad del Chile post estallido social de 2019, la precariedad de gran parte de la población en Chile y la realidad mostrada por las autoridades del país durante este periodo.

La producción de este trabajo estuvo a cargo del norteamericano Oh No (Gangrene, The Professionals) de Stones Throw Records. Musicalmente combina samples de discos, videojuegos y sonidos de protestas ocurridas en Chile.

"Al amanecer" está disponible en las plataformas de streaming y se puede comprar en formato vinilo a través de Potoco Discos.