Denise Rosenthal lanzó EP navideño con villancico inédito

La cantante, música y compositora chilena Denise Rosenthal lanzó en plataformas digitales "Una Navidad sin nieve", un EP de cuatro canciones para acompañar esta reunión familiar.

El trabajo de la chilena contiene clásicos como "All I Want For Christmas" en español, "Noche de Paz", "Navidad, Navidad", y un villancico inédito del mismo nombre del EP, escrito por la propia Rosenthal.

El EP es el segundo trabajo de Rosenthal lanzado este 2021 después de su álbum "Todas Seremos Reinas".