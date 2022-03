Dura denuncia: Tommy Boysen acusa a Polimá Westcoast y Young Cister de plagio

Los artistas chilenos Tommy Boysen, Polimá Westcoast y Young Cister están en medio de una polémica por un supuesto plagio de una canción.

Todo comenzó con Tommy Boysen publicando en Instagram un audio en el que asegura que un tema fue ideado cuatro meses atrás y que Polimá Westcoast y Young Cister se habrían apropiado.

"Estas cosas no pueden seguir pasando. Menos entre colegas del mismo país. Paren la mano, porque no es la primera, pero sí la más evidente. Y espero que sea la última", escribió.

Sin embargo, en la misma publicación los aludidos le respondieron a Boysen. "Hermano mio con todo respeto eres el artista en el que menos me inspiraría en crear algo", le dijo Polimá, junto con agregar que no era "nada personal pero no era necesario".

Mientras Young Cister también comentó su publicación: "Créeme hermano, que en mi vida había escuchado tu idea. Soy artista, compositor y productor y tengo la capacidad para crear cosas por mí solo".