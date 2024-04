Ex manager de Marcianeke se defiende: artista lo responsabilizó de millonaria deuda

Este lunes, tres sujetos irrumpieron en la casa donde vive Marcianeke exigiendo que el exponente del género urbano, que debe alrededor de $14 millones en arriendo, abandone la vivienda.

Tras esto, el artista conversó con el matinal Contigo en la Mañana, donde apuntó a Franco Aguirre, su ex manager, de ser el responsable de la millonaria deuda: "El único que debe aquí es Franco (...) Yo dejé de trabajar con él por problemas monetarios porque él me cagó (sic) con una cantidad bastante grande de plata, luego me pasó todas sus deudas", afirmó.

Ex manager negó ser responsable de deudas

Ahora bien, el ex representante del intérprete del intérprete de "Los Malvekes" aclaró la situación a través de un comunicado.

"Debido a diferencias internas, en enero de 2024 Matías Muñoz (nombre real del artista) se ha desligado de nuestro sello, empresa que lo acompañó desde el inicio de su carrera" partió explicando el documento, difundido por el sello Valle de los Reyes.

Bajo esta línea, explicaron que en este proceso "se hizo una auditoría profesional, se han transparentado los números y se presentó a todo el equipo las cuentas y las operaciones que se han realizado durante el desarrollo de esta desvinculación".

"De forma paralela, Matías armó su propio equipo de trabajo e hizo pública esta desvinculación", continuaron, señalando que por esta situación "El Valle de Los Reyes dejó de hacerse cargo de las cuentas de Matías, tales como su arriendo, equipo, asistentes y gastos operacionales, los cuales fueron pagados por la empresa durante estos años, tal como indicaba el contrato originalmente".

"Durante los años que trabajamos juntos, nos esforzamos por brindarle un estatus de artista, calidad de vida y evitar complicaciones como la ocurrida en Colina", finalizaron, lamentando haber terminado así la relación laboral con Muñoz.