Considerado como uno de los exponentes de la música urbana nacional con mayor proyección en Chile y el extranjero, Galee Galee firmó como artista Sony Music Chile.

Con tan solo 28 años, Gabriel Zúñiga (su verdadero nombre) posee varios singles que se han convertido en hits: "Mami no estes triste", "Me La Busque", "Without Lies" y la reciente "Big Cut".