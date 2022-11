Pailita se alejó de las redes sociales por una infección a los ojos

El popular cantante urbano Pailita vivió un desafortunado viaje de trabajo a Argentina gracias a una incómoda infección en sus ojos.

"Me dio una infección en los ojos, por eso no he subido historias", explicó hace unos días el artista, quien agregó que "no quiero mostrar este caracho".

Según su propio relato trató de aliviar la infección yendo a una farmacia de Buenos Aires, donde, por error, le vendieron gotas para otitis (oídos) y no para su tratamiento en los ojos. "Se equivocó el farmacéutico y yo me las puse en el ojo, tengo más mala cuea", exclamó en sus redes.

Hace unas horas la voz del hit "Ultra Solo" reapareció en su cuenta de Instagram mostrando las secuelas de esta infección, la cual ya ha comenzado a desaparecer.

Pailita se encontraba en Argentina realizando actividades promocionales relacionadas a "Vuelve", una de sus próximas canciones.