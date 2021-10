Dave Grohl responde duramente a demanda contra Nirvana

A un par de meses de la insólita demanda de Spencer Elden contra el grupo Nirvana por supuesta explotación sexual infantil, Dave Grohl, ex baterista del trío, se refirió por primera vez a esta polémica.

En conversación con Vulture el músico advirtió que "no sabría qué decir porque no he pensado mucho en eso", pero dijo que "siento lo mismo que la mayoría de la gente sobre estar en desacuerdo, eso es todo lo que diré".

Sin embargo al ser consultado sobre las fotografías que Elden se tomó recreando la portada del disco "Nevermind" siendo un adulto, Grohl replicó duramento y dijo: "Escucha, él tiene un tatuaj de 'Nevermind'. No yo".

Anteriormente el artista había evitado referirse al tema y habia agradecido que todo estuviese en manos de los abogados ya que "no tengo que hacer el papeleo".

En agosto pasado Spencer Elden demandó a Nirvana -incluyendo a Grohl, el bajista Krist Novoselic y el patrimonio del fallecido Kurt Cobain- por utilizar una fotografía suya cuando tenía cuatro meses de edad para el álbum "Nevermind", acusando supuesta distribución de pornografía infantil.