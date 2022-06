10 canciones de Paul McCartney para celebrar sus 80 años

Este 18 de junio, Sir Paul McCartney cumple 80 años de edad, siendo el artista vivo más importante de la historia, con una carrera musical que abarca cerca de seis décadas.

El músico de Liverpool llega a los 80 años completamente activo, con un álbum grabado y lanzado en la pandemia, además de retomar los shows en vivo a partir de abril, en sus primeras presentaciones después de tres años.

McCartney aprendió piano, guitarra y composición en su adolescencia. De hecho, a los 15 años se unió a la banda The Quarrymen, liderada por John Lennon. Posteriormente, se uniría George Harrison para luego formar The Beatles.

Tras el fin del cuarteto, McCartney formó Wings (lanzando siete álbumes) y también desarrolló una carrera solista que hasta ahora suma 18 discos de estudio. Asimismo, desde los '90 ha emprendido giras que lo han llevado a recorrer el mundo, pasando por Chile en cuatro ocasiones, con cinco shows en total.

Para celebrar sus 80 años, revisamos 10 canciones compuestas por Paul McCartney:

The Beatles - "Love Me Do" (1962)

The Beatles - "Can't Buy Me Love" (1964)

The Beatles - "Yesterday" (1965)

The Beatles - "Eleanor Rigby" (1966)

The Beatles - "Hey Jude" (1968)

The Beatles - "Get Back" (1969)

The Beatles - "Let It Be" (1969)

McCartney - "Maybe I'm Amazed" (1970)

Wings - "Live and Let Die" (1973)

Wings - "Band on the Run" (1974)

Bonus track:

McCartney y Michael Jackson - "Say Say Say" (1983)