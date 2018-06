Pearl Jam contra Melania Trump: "Sí, a todos nos importa"

Durante un concierto de Pearl Jam en Milan, la esposa del vocalista Eddie Vedder, Jill Vedder, vistió una chaqueta con la frase "sí, a todos nos importa, ¿por qué a ti no?", en respuesta a utilizada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La chaqueta de la primera dama, que causó polémica, tenía escrita en su espalda la leyenda "Realmente no me importa, ¿y a ti?" y la utilizó cuando fui a visitar a menores migrantes a los centros de detención temporal.

Durante el show, Vedder dijo que "me gustaría enviarle este mensaje al tipo que está en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Me gustaría que lo escuche pero no escucha música ni lee libros. ¿Podría alguien twittear esto a él o algo así? Por los padres, madres y niños separados en la frontera. Ese no es el país que recuerdo".

"Cuando piensas en la frontera y en que tratan de hacer que parezca normal, espero que recuerden que la próxima vez podrían ser ellos", añadió.

YES WE ALL CARE. Y-DON’T-U. Una publicación compartida por Pearl Jam (@pearljam) el 22 de Jun de 2018 a las 2:41 PDT

También Jill Vedder publicó en Instagram la imagen de la chaqueta y escribió "Cuando tu esposo toma tu chaqueta".

When your husband takes your jacket Una publicación compartida por Jill Vedder (@j__vedder) el 22 de Jun de 2018 a las 11:19 PDT

CHAQUETAS AGOTADAS

La compañía de ropa Wildfang lanzó ayer una chaqueta que también contrarrestaba el mensaje de Melania Trump, la que se agotó a solo horas de su lanzamiento.

La compañía, con sede en Portland, anunció en Instagram que la totalidad de los ingresos se destinará a la organización sin fines de lucro Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios Jurídico (Raices), que lleva a cabo actualmente una campaña para poner fin a la separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México.