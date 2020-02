Adele confirmó lanzamiento de su cuarto álbum

Una fiesta de matrimonio tuvo como invitada a Adele, quien no solo cantó uno de sus éxitos, sino que también confirmó la salida de su cuarto álbum.

La británica aprovechó el matrimonio de su amiga Laura Dockrill en un pub de Londres, en donde cantó "Spice Up Your Life" de Spice Girls, "Young Hearts Run Free" de Candi Staton y "Crazy in Love" de Beyoncé.

Pero además, Adele cantó para los invitados su éxito "Rolling in the Deep" y al introducir el tema reveló "esperen mi nuevo álbum para septiembre".

Será el cuarto trabajo de su carrera y llegará cinco años después de "25", disco que la llevó a ganar cinco premios Grammy en 2017.

