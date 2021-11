Homenaje a ABBA dejó a dos personas muertas en Suecia

Dos personas murieron y otra resultó herida la noche del martes en un accidente previo a un concierto de homenaje al grupo musical ABBA en Uppsala, norte de Estocolmo, informó este miércoles la policía sueca.

Un hombre de unos 80 años cayó desde una gran altura en el interior del salón de conciertos de Uppsala y alcanzó a un hombre y a una mujer, hospitalizada pero fuera de peligro, que se encontraban en el vestíbulo.

"Continuamos trabajando para aclarar los hechos. Hay mucho material y muchos testigos", declaró hoy a la televisión pública SVT Tobias Ahlén-Svalbro, portavoz policial.

Alrededor de un millar de personas acudieron al concierto "Thank you for the music" (Gracias por la música) con música de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, los dos componentes masculinos del cuarteto sueco.

Tras el accidente, el edificio fue evacuado y se suspendió la actuación.

ABBA lanzará este viernes "Voyage", el primer álbum desde su separación en 1982, al que seguirá el año que viene una gira en forma de espectáculo holográfico.