Mariah Carey regresa a Apple TV+ con nuevo especial de Navidad

Apple TV+ y Mariah Carey anunciaron su nueva alianza con un evento navideño completamente nuevo llamado "Mariah's Christmas: The Magic Continues".

El especial tendrá el estreno de la canción "Fall in Love at Christmas" de Carey junto a Khalid y Kirk Franklin.

En 2020, la artista estadounidense realizó el especial "Magical Christmas Special" con invitados especiales entre los que se incluyeron Ariana Grande, Jennifer Hudson y Snoop Dogg.

It’s time… The Queen of Christmas herself, @MariahCarey, is back to jump-start the holiday season with Mariah’s Christmas: The Magic Continues—coming exclusively to Apple TV+ #MariahsMagicalChristmas #MariahSZN pic.twitter.com/4aZPXp5aXm