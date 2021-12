Medios internacionales destacan fanatismo del Presidente electo Gabriel Boric por Taylor Swift

Desde que Gabriel Boric logró imponerse en la segunda vuelta y convertirse en el próximo Presidente de Chile, surgieron imágenes de su fanatismo por Taylor Swift y medios internacionales han destacado que es un "Swiftie", es decir, un seguidor de la artista de Pennsylvania.

El medio británico The Independent y el estadounidense Los Angeles Times publicaron notas destacando fotografías y videos de Boric con fanáticas de la cantante y también publicaciones del propio oriundo de Magallanes.

"El entusiasmo por la victoria del político de izquierda de 35 años va más allá de sus creencias políticas, pues resulta que él mismo es un Swiftie", escribió The Independent, junto con agregar que "algo que caracteriza a los Swifties, es que son dedicados".

Por su lado, Los Angeles Times dijo que Boric no solo es "el presidente electo más joven de la historia de Chile", sino que además está "entre un grupo demográfico inesperado: los fanáticos de Taylor Swift".

Asimismo, destaca que en el mundo virtual "Boric fue ampliamente promocionado por los fanáticos como el 'Candidato Swiftie'" y que un usuario en Twitter reflexionó que "los Swifties se apoderan del mundo, un país a la vez".

📹 | Gabriel Boric, the new president of Chile pulled a photo of Taylor Swift out of his pocket when asked by fans if he was a Swiftie 🇨🇱pic.twitter.com/q4343KnZmV — Taylor Swift News 🧣 (@TSwiftNZ) December 20, 2021

The new socialist president of Chile singing Taylor Swift. The country is in impeccable hands 😍✊ #BoricPresidente #chile #gabrielboric pic.twitter.com/NUYBddAFnn — Aberdeen Communists (@Abzcommunists) December 19, 2021