El cantante y compositor Shawn Mendes, estrena su nuevo sencillo "When You're Gone" . La canción fue escrita por Shawn, Jonah Shy y Scott Harris , siguiendo al lanzamiento "It'll Be Okay" de diciembre pasado. El sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por Jay Martin filmado en Toronto y Austin durante varios días y capturó la grabación real, el ensayo y la primera presentación en vivo de la canción en SXSW.

