Taylor Swift decide cancelar todos sus shows programados de 2020

Debido a la pandemia de coronavirus, la cantante estadounidense Taylor Swift ha cancelado todas las fechas de su gira de 2020, entre shows propios y festivales.

"Estoy tan triste, no podré verlos en conciertos este año, pero sé que esta es la decisión correcta", dijo Swift este viernes en un comunicado.

"Por favor, mantente sano y seguro. Te veré en el escenario tan pronto como pueda, pero ahora lo importante es comprometernos con esta cuarentena, por el bien de todos nosotros", afirmó.

Swift tenía planeada su gira para comenzar el 20 de junio en el festival Werchter en Bélgica para luego seguir por eventos europeos como Glastonbury (Reino Unido), Roskilde (Dinamarca) y Mad Cool (España), además de dos shows en Brasil y varios en Estados Unidos.

Además, tenía fijado su propio festival, Lover Fest, con cuatro fechas en Norteamérica pero finalmente se reprogramará para 2021.

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon