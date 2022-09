Tormenta obligó a Lady Gaga a terminar abruptamente show en Miami

Lady Gaga terminó llorando en Instagram luego de que interrumpiera su show en Miami, el último del tour "Chromatica Ball", a raíz de una fuerter tormenta, la que -dijo la artista- ponía en riesgo al público y su equipo de músicos y bailarines.

"Siempre he querido ser así de ruda, de perra mala, pero también responsable y amante de ustedes; y no sé qué podría haber pasado entre el público o a algún miembro de mi equipo, mi banda, mis bailarines", lanzó.

"Lamento mucho que no lográramos hacer la épica presentación de 'Rain On Me' en la lluvia, pero lo que más me importa es la vida, y para quien le tiró esas rosas al escenario, lo aprecio mucho, para siempre", agregó.

I love you little monsters, forever xoxo, Mother Monster #WeLoveYouGaga #ChromaticaBallMiami I’m sorry I used my best judgment, it wasn’t safe. — Lady Gaga (@ladygaga) September 18, 2022