Tras recorrer Sudamérica, Miley Cyrus lanzó su primer álbum en vivo

Después del furor que generó su paso por Sudamérica, incluido su show en Lollapalooza Chile, Miley Cyrus lanzó su primer álbum en vivo.

"Attention: Miley Live" es el título del registro que incluye 20 canciones, con un contenido similar al setlist que la estadounidense presentó recientemente en festivales sudamericanos.

El álbum incluye temas nuevos como "Attention" y "You", además de éxitos como "The Climb", "Wrecking Ball" y "Party In The USA" grabadas en la presentación que realizó en el Bud Light Super Bowl Music Fest en Los Ángeles a mediados de febrero pasado.