Princesa Alba lanzó canción con la conocida cantante K-pop BIBI

La cantante Princesa Alba estrenó este viernes una colaboración internacional con la reconocida artista K-pop BIBI.

Se trata de "BIBI Vengeance Remix", un tema que originalmente apareció en el disco "Lowlife Princess - Noir" de la surcoreana y que hoy recibe esta reversión con la cantante chilena.

"Me acuerdo que un 3 de enero o algo así me llega un mail que se pudo haber ido a spam y me dicen: Hey, te estamos hablando desde el sello de BIBI, queremos que participes en el remix de 'BIBI Vengeance', que es la canción en la que estoy participando ahora y con la que yo había hecho un Tiktok", relató Princesa Alba sobre el nacimiento de este junte.

Este remix también incluyó la participación de la rapera estadounidense Baby Tate.

"Estoy muy, muy contenta porque yo de verdad soy fan de la canción", agregó la chilena, quien durante este mes tendrá presentaciones en México.