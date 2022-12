Retiran demanda a Taylor Swift por los derechos de autor de "Shake It Off"

Después de haber sido demandada por los derechos de autor de la canción "Shake It Off" en 2017, los compositores Sean Hall y Nathan Butler han pedido al juez "desestimar esta acción en su totalidad", luego de llegar a un acuerdo con Taylor Swift.

Según los reportes de Billboard, la intérprete de "Cruel Summer" y los demandantes pusieron fin a la batalla legal tras un acuerdo, cuyos puntos aún se desconocen.

Butler y Hall, quienes escribieron el single "Playas Gon' Play" del grupo 3LW, en 2001, presentaron la demanda contra la cantante tras encontrar "similitudes" en la letra de "Shake It Off" con la canción ya mencionada, alegando que "la coincidencia en los nombres podría generar demasiada confusión entre los clientes, y más que nada en la parte 'merchandise', así como en las búsquedas de internet". No obstante, la once veces ganadora del Grammy confesó no haber escuchado el single compuesto por la dupla hasta 2017, cuando fue demandada.

"Recuerdo haber escuchado frases sobre el juego de los jugadores y el odio de los que odian pronunciadas por otros niños mientras asistía a la escuela en Wyomissing Hills y a la secundaria en Hendersonville. Estas frases eran similares a otros dichos comúnmente usados ​​como 'no odies al jugador, odia el juego'...Me llamaron la atención los mensajes de que las personas propensas a hacer algo lo harán, y la mejor manera de superarlo es encogerse de hombros y seguir viviendo", dijo Swift respecto a la canción de 2014 dentro de un comunicado entregado a Billboard en agosto de este año.

Tras el retiro de la demanda, cuyo juicio se llevaría a cabo en enero, la cantautora es libre de lanzar la regrabación de su álbum "1989", del cual se desprenden "Wildest Dreams" y "This Love", regrabaciones lanzadas como single "Taylor's Version" este año.