El legendario grupo británico Bauhaus publicó su primera canción nueva en 14 años, "Drink the New Wine", compuesta durante la pandemia a distancia por Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins y David J. La banda lanzó su último álbum "Go Away White" en 2008 y en los próximos meses volverá a los escenarios.

