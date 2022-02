Eddie Vedder y Nikki Sixx de Mötley Crüe protagonizan duro cruce de palabras

En una entrevista reciente, el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, recordó su época ochentera y afirmó que llegó a estar bandas de metal que "despreciaba", como Mötley Crüe, cuyo bajista Nikki Sixx le respondió al cantante.

"Solía trabajar en San Diego cargando equipos de sonido en un club. Terminaría asistiendo a recitales a los que hubiera elegido no ir: bandas que monopolizaron MTV de finales de los 80", dijo Vedder a The New York Times.

Y agregó: "Bandas de metal que -estoy tratando de ser amable- despreciaba. 'Girls, Girls, Girls' y Mötley Crüe. Lo odiaba. Odiaba cómo hacía que los muchachos se vieran. Odiaba cómo hizo mirar a las mujeres. Se sentía tan vacío", agregó.

El bajista de Mötley Crüe, Nikki Sixx, respondió a los dichos de Vedder a través de Twitter, dándole un particular calificativo al conjunto de Seattle. "Me hizo reír hoy leer cuánto odiaba el cantante de Pearl Jam a Mötley Crüe", escribió.

"Ahora, teniendo en cuenta que son una de las bandas más aburridas de la historia, es una especie de cumplido, ¿no?", sentenció el bajista.

Made me laugh today reading how much the singer in Pearl Jam hated @MotleyCrue. Now considering that they’re one of the most boring bands in history it’s kind of a compliment isn’t it?#TheStadiumTour #RocknRoll