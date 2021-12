Foo Fighters canceló show porque recinto permitía entrar a no vacunados

Tras revelar las fechas de su gira por Estados Unidos en 2022, la banda estadounidense Foo Fighters anunció que no actuará en un recinto de Minneapolis por no cumplir las medidas de seguridad COVID-19 de la banda.

El tour está fijado entre mayo y agosto del próximo año, que incluía el concierto en el Huntington Bank Stadium de Minneapolis. En una publicación tweet, el grupo dijo que el lugar se negó a cumplir con las medidas de seguridad Covid-19 que había propuesto.

"Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y estamos trabajando para encontrar un lugar de reemplazo adecuado que dé prioridad a la salud y seguridad de todos los que trabajan y asisten", expresó la banda de Dave Grohl.

Según el medio Star Tribune de Minneapolis, el recinto no exige mascarillas, prueba de vacunación o resultados negativos de pruebas para poder entrar.

Foo Fighters ha enfrentado diversas protestas de antivacunas, como en junio pasado que reclamaron por la decisión de realizar conciertos solo para vacunados.

Updates: Minneapolis, please see below - we hope to see you soon! Maryland/D.C., info on your show is coming shortly! pic.twitter.com/DhlPDG5QZD